DMS UCITS Corrib Platform IC

ABRDINC:ID
96.08
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.99 - 101.52
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前日終値
96.08
52週レンジ
92.99 - 101.52
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
96.07837
資産総額 (百万 USD) ( 06/12/2018)
20.774
設定日
02/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912796KB:GOV
990.00 989.64 千 7.24
912796KF:GOV
990.00 988.94 千 7.24
912796KL:GOV
990.00 988.09 千 7.23
912796KR:GOV
990.00 987.18 千 7.22
912796LC:GOV
990.00 984.43 千 7.20
912796LJ:GOV
990.00 983.79 千 7.20
912796LN:GOV
990.00 982.98 千 7.19
912796LS:GOV
990.00 981.79 千 7.19
912796KX:GOV
740.00 737.24 千 5.40
912796LB:GOV
740.00 736.58 千 5.39
企業概要
DMS UCITS Corrib Platform ICAV - ABR Dynamic Blend Equity and Volatility Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund invests in futures listed or traded on one or more Recognised Markets that provide exposure to U.S. large-capitalization equity securities and to the volatility of US large-capitalization equity securities.
住所
DMS UCITS Corrib Platform ICAV
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-