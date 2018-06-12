DMS UCITS Corrib Platform IC
ABRDINC:ID
96.08
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.99 - 101.52
前日終値
96.08
52週レンジ
92.99 - 101.52
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
96.07837
資産総額 (百万 USD) ( 06/12/2018)
20.774
設定日
02/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912796KB:GOV
|990.00
|989.64 千
|7.24
|
912796KF:GOV
|990.00
|988.94 千
|7.24
|
912796KL:GOV
|990.00
|988.09 千
|7.23
|
912796KR:GOV
|990.00
|987.18 千
|7.22
|
912796LC:GOV
|990.00
|984.43 千
|7.20
|
912796LJ:GOV
|990.00
|983.79 千
|7.20
|
912796LN:GOV
|990.00
|982.98 千
|7.19
|
912796LS:GOV
|990.00
|981.79 千
|7.19
|
912796KX:GOV
|740.00
|737.24 千
|5.40
|
912796LB:GOV
|740.00
|736.58 千
|5.39
企業概要
DMS UCITS Corrib Platform ICAV - ABR Dynamic Blend Equity and Volatility Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund invests in futures listed or traded on one or more Recognised Markets that provide exposure to U.S. large-capitalization equity securities and to the volatility of US large-capitalization equity securities.
住所DMS UCITS Corrib Platform ICAV
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号-
Webサイト
-