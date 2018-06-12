29 Abril Fim Cp
ABR29CP:BZ
9.73
BRL
0.01
0.12%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.71 - 10.07
前日終値
9.71
52週レンジ
9.71 - 10.07
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
9.725754
資産総額 (百万 BRL) ( 06/12/2018)
8.608
設定日
11/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AQ608477:COR
|274.00
|2.60 百万
|29.14
|
EF323775:COR
|500.00
|1.73 百万
|19.37
|
BOVA11:BZ
iｼｪｱｰｽﾞ･ｲﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ
|10.20 千
|848.44 千
|9.53
|
BOVV11:BZ
It Now Ibovespa Fundo de Ind
|5.67 千
|489.72 千
|5.50
|
G5PRVIN:BZ
Jgp Sulamerica FIM CP
|34.77 千
|403.89 千
|4.53
|
SULAMLT:BZ
Sulamerica Multicarteira Pre
|15.82 千
|403.55 千
|4.53
企業概要
29 Abril Fim Cp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号55-11-3779-4832