ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ･ﾆｭｰ･ﾄﾞｰﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･
ABDL:L3
Liquidnet
232.50
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/14
前日終値
232.50
52週レンジ
232.50 - 232.50
出来高
121,329
前日終値
232.50
52週レンジ
232.50 - 232.50
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2018)
1
直近配当利回り（税込）
1.72%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
アバディーン･ニュー･ドーン･インベストメント･トラストは、英国籍のクローズドエンド型投資信託。高水準の資本成長を目指す。日本を除く太平洋諸国企業の株式に投資。
住所Aberdeen Asset Managers Ltd
Bow Bells House
1 Bread Street
London EC4M 9HH
United Kingdom
電話番号44-20-7463-6000 Tel
Webサイトwww.aberdeen-asset.com