ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ･ｱｼﾞｱﾝ･ｽﾓｰﾗｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽ
AASL:S2
UBS MTF
1,035.00
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/07
前日終値
1,035.00
52週レンジ
1,018.17 - 1,063.99
1年トータルリターン
4.44%
出来高
3,000
前日終値
1,035.00
52週レンジ
1,018.17 - 1,063.99
1年トータルリターン
4.44%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 12/18/2009)
148.889
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HUGH YOUNG
直近配当額 ( 11/02/2017)
12
直近配当利回り（税込）
1.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
アバディーン・アジアン・スモーラー・カンパニーズ・インベストメント・トラストは、英国籍のクローズドエンド型投資信託。日本を除くアジアとオーストラリア経済における上場小企業ポートフォリオ（投資時の時価総額が7億5000万米ドル未満）からの長期にわ たる株主へのトータルリターンを最大化することを目指す。
住所Aberdeen Asset Management
Bow Bells House
1 Bread Street
London EC4M 9HH
United Kingdom
電話番号44-20-7463-6000
Webサイトwww.aberdeen-asset.com