ﾏﾆﾄｸ･ｴﾅｼﾞｰ

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株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (EUR)
-
発行済株式数 (百万)
356.506
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

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企業概要
マニトク・エナジー（Manitok Energy, Inc.）は、石油・天然ガスの探鉱会社。アルバータ州のコールマン、フォールン・ティンバーズ、ボットレル、スイミング、ヘアリー・ヒルズ、マンヴィルで事業展開する。
住所
585 ₣ 1/64 5/16 8th Avenue S.W
Suite 2600
Calgary, AB T2P 4V5
Canada
電話番号
1-403-984-1750
Webサイト
www.manitokenergy.com

役員

取締役

  • Massimo Mario Geremia
    President/CEO/Founder
  • Gregory A Vavra
    Exec VP:Business Development
  • Robert G Dion
    VP:Finance/CFO
  • Donald R Martin "Don"
    VP:Exploration
  • Timothy F Jerhoff
    VP:Engineering & Production
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