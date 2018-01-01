ﾏﾆﾄｸ･ｴﾅｼﾞｰ
9MA:GR
Stuttgart
EUR
出来高
0
52週レンジ
0.00 - 0.10
出来高
0
52週レンジ
0.00 - 0.10
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (EUR)
-
発行済株式数 (百万)
356.506
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
マニトク・エナジー（Manitok Energy, Inc.）は、石油・天然ガスの探鉱会社。アルバータ州のコールマン、フォールン・ティンバーズ、ボットレル、スイミング、ヘアリー・ヒルズ、マンヴィルで事業展開する。
住所585 ₣ 1/64 5/16 8th Avenue S.W
Suite 2600
Calgary, AB T2P 4V5
Canada
電話番号1-403-984-1750
Webサイトwww.manitokenergy.com