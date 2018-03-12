Green World Hotels Co Ltd

8077:TT
Taipei
22.05
TWD
0.05
0.23%
更新日時 15:30 JST 2018/03/12
始値
22.05
安値 - 高値 レンジ（日）
22.05 - 22.05
出来高
5,000
前日終値
22.00
52週レンジ
20.20 - 29.75
1年トータルリターン
-7.35%
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始値
22.05
安値 - 高値 レンジ（日）
22.05 - 22.05
出来高
5,000
前日終値
22.00
52週レンジ
20.20 - 29.75
1年トータルリターン
-7.35%
年初来リターン
2.56%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (TWD) (TTM)
-0.66
時価総額 (十億 TWD)
1.778
発行済株式数 (百万)
80.634
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.64
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Gaming, Lodging & Restaurants
産業サブグループ
Restaurants

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

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企業概要
Green World Hotels Co., Ltd's operates hotels and restaurants.
住所
2F No63 Nanjing East Road
Zhongshan District
Tapei
Taiwan
電話番号
886-2-2563-3200
Webサイト
-

役員

取締役

  • Yohei Fukai
    Chief Strategy Officer
  • Wu Pang-Ming
    CFO/Investor Relations
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