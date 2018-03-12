ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾌﾗ関連社債ﾌｧﾝﾄﾞ201
79311182:JP
9,966.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,958.00 - 10,015.00
前日終値
9,963.00
52週レンジ
9,958.00 - 10,015.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
9,966
資産総額 (十億 JPY) ( 03/09/2018)
3.243
設定日
02/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
-
企業概要
グローバル・インフラ関連社債ファンド２０１８－０２（為替ヘッジあり）は日本籍の追加型投資信託です。マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国のインフラ関連企業が発行する社債（投資適格社債、ハイ・イールド社債）に投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。日本を除く世界各国のインフラ関連企業が発行する社債（投資適格社債、ハイ・イールド社債）への投資にあたっては、ファンドの信託期間内に満期償還が期待される銘柄に投資します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
住所Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号81-3-5405-0555
Webサイトwww.smam-jp.com