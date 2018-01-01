ヒューマン・アソシエイツ・ホ
6575:JP
Tokyo
Pending Listing
JPY
出来高
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出来高
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株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (JPY) (TTM)
-
時価総額 (JPY)
-
発行済株式数
-
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
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セクター
Consumer Discretionary
業種
Commercial Services
産業サブグループ
Professional Services
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企業概要
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスは人材派遣会社 。 人材紹介事業および メンタルヘルスケア事業を手掛ける。
住所7F Main Bldg Tokue Building
5-33-7 Shiba Minato-ku
Tokyo, 108-0014
Japan
電話番号81-3-5765-2231
Webサイトwww.humanassociates.com