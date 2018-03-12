マックス
6454:JP
Tokyo
1,446.00
JPY
8.00
0.55%
更新日時 15:00 JST 2018/03/12
始値
1,462.00
安値 - 高値 レンジ（日）
1,440.00 - 1,466.00
出来高
51,000
前日終値
1,454.00
52週レンジ
1,382.00 - 1,693.00
1年トータルリターン
-5.70%
始値
1,462.00
安値 - 高値 レンジ（日）
1,440.00 - 1,466.00
出来高
51,000
前日終値
1,454.00
52週レンジ
1,382.00 - 1,693.00
1年トータルリターン
-5.70%
年初来リターン
-10.41%
株価収益率(PER) (TTM)
16.14
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (JPY) (TTM)
89.6
時価総額 (十億 JPY)
71.578
発行済株式数 (百万)
49.501
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.05
直近配当利回り（税込）
2.90%
セクター
Industrials
業種
Machinery
産業サブグループ
Metalworking Machinery
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企業概要
マックスはオフィス機器および産業機器を製造。主製品には電子タイムレコーダー、 電子チェックライター、ホッチキス、釘打機、ネジ締め機を含む。
住所6-6 Nihombashihakozakicho
Chuo-Ku, 103-8502
Japan
電話番号81-3-3669-0311
Webサイトwww.max-ltd.co.jp