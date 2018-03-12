恒天立信国際[CHTCﾌｫﾝｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅ
641:HK
Hong Kong
1.94
HKD
0.04
2.11%
更新日時 17:08 JST 2018/03/12
始値
1.88
安値 - 高値 レンジ（日）
1.88 - 1.95
出来高
146,000
前日終値
1.90
52週レンジ
1.68 - 2.44
1年トータルリターン
-7.83%
始値
1.88
安値 - 高値 レンジ（日）
1.88 - 1.95
出来高
146,000
前日終値
1.90
52週レンジ
1.68 - 2.44
1年トータルリターン
-7.83%
年初来リターン
-16.74%
株価収益率(PER) (TTM)
13.37
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (HKD) (TTM)
0.15
時価総額 (十億 HKD)
2.134
発行済株式数 (十億)
1.100
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.65
直近配当利回り（税込）
3.35%
セクター
Industrials
業種
Machinery
産業サブグループ
Industrial Machinery
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企業概要
中国恒天立信国際［CHTCﾌｫﾝｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ］（CHTC Fong's International Company Limited） は繊維製品メーカー。 染色機やテンター、圧縮機、乾燥機などを製造・販売。 世 界で製品を販売。
住所8F 22-28 Cheung Tat Road
Tsing Yi
Hong Kong (SAR)
電話番号852-2497-3300
Webサイトwww.fongs.com