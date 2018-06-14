華夏幸福基業投資開発
600340:CH
Shanghai
28.83
CNY
0.19
0.65%
更新日時 16:00 JST 2018/06/14
始値
28.80
安値 - 高値 レンジ（日）
28.58 - 29.07
出来高
15,756,015
前日終値
29.02
52週レンジ
26.65 - 46.88
1年トータルリターン
-14.75%
始値
28.80
安値 - 高値 レンジ（日）
28.58 - 29.07
出来高
15,756,015
前日終値
29.02
52週レンジ
26.65 - 46.88
1年トータルリターン
-14.75%
年初来リターン
-8.16%
株価収益率(PER) (TTM)
9.67
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CNY) (TTM)
2.98
時価総額 (十億 CNY)
85.191
発行済株式数 (十億)
2.955
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.52
直近配当利回り（税込）
3.12%
セクター
Financials
業種
Real Estate
産業サブグループ
Real Estate Owners & Developers
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企業概要
華夏幸福基業投資開発（China Fortune Land Development Co.,Ltd.）は不動産開発投資 会社。工業団地および工業都市プロジェクト開発を手掛ける。関連工業ソリューション・サービスも提供する。
住所23F Block A Jiacheng Plaza
18 Xiaguangli North Rd Dongsan
Beijing, 100027
China
電話番号86-010-5698-2988
Webサイトwww.cfldcn.com