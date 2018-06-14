Multi Asset Global EMP Solut
5B20497:KS
1,012.93
KRW
1.24
0.12%
更新日時 17:40 JST 2018/06/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
999.11 - 1,061.16
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
-0.22%
前日終値
1,011.69
52週レンジ
999.11 - 1,061.16
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
1,012.93
資産総額 (十億 KRW) ( 06/14/2018)
21.142
設定日
04/29/2015
直近配当額 ( 04/30/2018)
19.53
直近配当利回り（税込）
1.93%
ファンドマネージャ
JEONG SAMYUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
114820:KS
Mirae Asset TIGER KTB 3Y ETF
|32.55 千
|3.52 十億
|11.34
|
157450:KS
TIGER MONEY MARKET
|34.77 千
|3.49 十億
|11.23
|
272580:KS
TIGER MONEY MARKET ACTIVE
|55.74 千
|2.80 十億
|9.01
|
KUH8:CUR
|200.00
|2.17 十億
|6.98
|
143850:KS
TIGER S&P500
|58.83 千
|1.91 十億
|6.16
|
IVV:US
iｼｪｱｰｽﾞS&P500 ETF
|5.41 千
|1.62 十億
|5.22
|
AGG:US
iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ 米国総合債券市場E
|12.23 千
|1.41 十億
|4.54
|
IEMG:US
iｼｪｱｰｽﾞ ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ株ETF-JDR(MS
|22.16 千
|1.41 十億
|4.54
|
102110:KS
未来ｱｾｯﾄ･ﾀｲｶﾞｰ200ETF
|36.13 千
|1.14 十億
|3.68
|
EEM:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄETF
|21.61 千
|1.14 十億
|3.67
企業概要
Multi Asset Global EMP Solution Securities Investment Trust (Bond Balanced-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in global bonds and equities.
住所KDB Asset Management Co Ltd
HP Building 4F
Yeoido Dong 23-6, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-724
Korea
電話番号822-3774-8000
Webサイトwww.kdbasset.co.kr