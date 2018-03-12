アプローチ･リソーシズ
3OX:GR
Frankfurt
2.03
EUR
0.12
5.58%
更新日時 19:06 JST 2018/03/12
始値
2.03
安値 - 高値 レンジ（日）
2.03 - 2.04
出来高
0
前日終値
2.15
52週レンジ
1.69 - 3.42
1年トータルリターン
-7.56%
始値
2.03
安値 - 高値 レンジ（日）
2.03 - 2.04
出来高
0
前日終値
2.15
52週レンジ
1.69 - 3.42
1年トータルリターン
-7.56%
年初来リターン
-18.77%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
191.496
発行済株式数 (百万)
94.333
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production
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企業概要
アプローチ・リソーシズ（Approach Resources Inc.）は、独立系エネルギー会社。天然 ガス、天然ガス液（NGL）および原油の探鉱、開発、生産を手掛ける。テキサス州西部パ ーミアン盆地内でテンキー掘削、水平掘削、水圧破砕の事業に従事。
住所One Ridgmar Centre
6500 West Freeway, Suite 800
Fort Worth, TX 76116
United States
電話番号1-817-989-9000
Webサイトwww.approachresources.com