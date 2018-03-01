ﾌﾞｰｽﾄWTI石油3xｼｮｰﾄ･ﾃﾞｲﾘｰETP
3OISM:TQ
Turquoise
32.220
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2018/03/01
出来高
350
前日終値
32.220
52週レンジ
29.740 - 42.950
出来高
350
前日終値
32.220
52週レンジ
29.740 - 42.950
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
38.936
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ブーストWTI石油3xショート・デイリーETP（Boost WTI Oil 3x Short Daily ETP）は、完全担保保証付のUCITS適格ETC。ナスダック・コモディティ原油ER指数の日次運用実績の反対の3倍に連動するトータルリターン、完全担保保証付コモディティ先物ポジションの利 息収入を提供する。
住所Boost Issuer PLC
2 Grand Canal Squar
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Ireland
電話番号+44-20-3515-0050
Webサイトwww.boostetp.com