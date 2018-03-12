ｹﾈﾃﾞｨｸｽ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ・ﾈｸｽﾄ投資
3278:JP
Tokyo
149,500.00
JPY
600.00
0.40%
更新日時 15:00 JST 2018/03/12
始値
150,000.00
安値 - 高値 レンジ（日）
149,500.00 - 152,800.00
出来高
2,194
前日終値
148,900.00
52週レンジ
130,900.00 - 164,750.00
1年トータルリターン
3.30%
始値
150,000.00
安値 - 高値 レンジ（日）
149,500.00 - 152,800.00
出来高
2,194
前日終値
148,900.00
52週レンジ
130,900.00 - 164,750.00
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
-8.56%
株価収益率(PER) (TTM)
22.57
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (JPY) (TTM)
6,624.5
時価総額 (十億 JPY)
117.048
発行済株式数 (千)
782.920
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
9.48
直近配当利回り（税込）
4.55%
セクター
Financials
業種
Real Estate
産業サブグループ
REIT
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企業概要
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人は不動産投資信託。 アパートなどの 住宅用不動産に投資する。 日本全国で事業を展開。
住所2-1-6 Uchisaiwaicho
Chiyoda-ku
Tokyo, 100-0011
Japan
電話番号-
Webサイトwww.kdr-reit.com
- Keisuke Sato Executive Officer
- Osamu Chiba Supervisory Director
- Satoshi Ogawa Supervisory Director
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