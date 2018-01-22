ｼﾞｭﾉ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ
2JT:GR
上場廃止
EUR
出来高
80
52週レンジ
17.99 - 71.36
出来高
80
52週レンジ
17.99 - 71.36
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (EUR)
-
発行済株式数 (百万)
116.105
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Biotech & Pharma
産業サブグループ
Biotech
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企業概要
ジュノ・セラピューティクス（Juno Therapeutics, Inc.）はバイオテクノロジー会社。 臨床期向け医薬品を製造する。がんの免疫療法の開発およびその他リサーチ・サービスに注力。販売先は米国のヘルスケア・セクター。
住所307 Westlake Avenue North
Suite 300
Seattle, WA 98109
United States
電話番号1-206-696-0703
Webサイトwww.junotherapeutics.com