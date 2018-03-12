Premia CSI Caixin China Bedr
2803:HK
Hong Kong
8.83
HKD
0.14
1.61%
更新日時 17:08 JST 2018/03/12
始値
8.72
安値 - 高値 レンジ（日）
8.72 - 8.88
出来高
304,000
前日終値
8.69
52週レンジ
8.00 - 9.34
始値
8.72
安値 - 高値 レンジ（日）
8.72 - 8.88
出来高
304,000
前日終値
8.69
52週レンジ
8.00 - 9.34
年初来リターン
4.25%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
7.122
資産総額 (百万 CNY) ( 03/12/2018)
423.759
設定日
10/20/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.09%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
5.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
601318:CH
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|458.20 千
|32.59 百万
|7.69
|
600036:CH
招商銀行
|418.20 千
|12.90 百万
|3.04
|
601288:CH
中国農業銀行
|2.07 百万
|8.34 百万
|1.97
|
601398:CH
中国工商銀行
|1.24 百万
|8.02 百万
|1.89
|
601166:CH
興業銀行
|432.90 千
|7.77 百万
|1.83
|
601328:CH
交通銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
|1.12 百万
|7.21 百万
|1.70
|
600016:CH
中国民生銀行
|744.70 千
|6.33 百万
|1.49
|
000333:CH
美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|98.14 千
|5.96 百万
|1.41
|
601668:CH
中国建築
|635.20 千
|5.74 百万
|1.35
|
601988:CH
中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ]
|1.26 百万
|5.28 百万
|1.24
企業概要
Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF is an exchange-traded fund established in Hong Kong. The ETF tracks the investment results, before fees and expenses, of the CSI Caixin China Bedrock Economy Index, which consists of approximately 300 Shanghai and Shenzhen listed stocks selected based on economic size, financial health and low risk characteristics.
住所Premia Partners Company Limited
12/F Baskerville House, 13 Duddell
Street, Central, Hong Kong
電話番号Tel: +852 2950 5777
Webサイトwww.premia-partners.com