ｸﾞﾚｰﾄ･ﾍﾞｰｽﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ
1GBM:GR
Stuttgart
EUR
出来高
0
52週レンジ
0.03 - 14.00
出来高
0
52週レンジ
0.03 - 14.00
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (EUR)
-
発行済株式数 (百万)
5.342
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Health Care Facilities & Svcs
産業サブグループ
Health Care Services
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企業概要
グレート・ベースン・サイエンティフィック（Great Basin Scientific, Inc.）は、分子診断テストを提供。伝染病、特に院内感染を検査するプラットフォームの開発・販売を通じて、患者のケアに注力する。
住所2441 South 3850 West
Salt Lake City, UT 84120
United States
電話番号1-801-990-1055
Webサイトwww.gbscience.com