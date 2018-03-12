Korea Investment SS Global A
1BE1017:KS
1,010.94
KRW
1.35
0.13%
更新日時 17:40 JST 2018/03/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,001.84 - 1,125.51
1年トータルリターン
-1.51%
前日終値
1,009.59
52週レンジ
1,001.84 - 1,125.51
1年トータルリターン
-1.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
1,010.94
資産総額 (十億 KRW) ( 03/12/2018)
6.167
設定日
06/03/2016
直近配当額 ( 05/30/2017)
6.93
直近配当利回り（税込）
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
VOO:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500ETF
|2.87 千
|755.70 百万
|23.14
|
AGG:US
iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ 米国総合債券市場E
|4.32 千
|505.09 百万
|15.46
|
CWI:US
SPDR MSCI全世界株式(除く米国
|10.14 千
|422.37 百万
|12.93
|
IEMG:US
iｼｪｱｰｽﾞ ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ株ETF-JDR(MS
|3.13 千
|189.78 百万
|5.81
|
DBC:US
ﾊﾟﾜｰｼｪｱｰｽﾞDBｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･
|9.70 千
|171.96 百万
|5.26
|
VGK:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･FTSE･ﾖｰﾛｯﾊﾟETF
|2.51 千
|159.04 百万
|4.87
|
MAGI:LN
SPDR Morningstar Multi-Asset
|4.58 千
|155.53 百万
|4.76
|
IWM:US
iｼｪｱｰｽﾞ 米国小型株ETF-JDR(ﾗｯ
|614.00
|101.04 百万
|3.09
|
IPAC:US
iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱMSCIﾊﾟｼﾌｨｯｸETF
|1.58 千
|100.79 百万
|3.09
|
DXJ:US
ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ 日本株米ﾄﾞﾙﾍｯｼﾞ付
|1.51 千
|95.93 百万
|2.94
企業概要
Korea Investment SS Global Asset Allocation Securities Investment Trust(Equity Balanced-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in foreign and domestic collective investment securities.
住所Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号82-2-3276-4700
Webサイトwww.kim.co.kr