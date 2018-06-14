TIGER NASDAQ100
133690:KS
Korea SE
35,290.00
KRW
260.00
0.74%
更新日時 15:48 JST 2018/06/14
始値
35,060.00
安値 - 高値 レンジ（日）
35,060.00 - 35,405.00
出来高
22,824
前日終値
35,030.00
52週レンジ
27,360.00 - 35,405.00
1年トータルリターン
20.63%
始値
35,060.00
安値 - 高値 レンジ（日）
35,060.00 - 35,405.00
出来高
22,824
前日終値
35,030.00
52週レンジ
27,360.00 - 35,405.00
1年トータルリターン
19.99%
年初来リターン
12.66%
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
34,968.44
資産総額 (十億 KRW) ( 06/13/2018)
27.975
設定日
10/18/2010
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.18%
乖離率52週平均値
0.25%
ファンドマネージャ
YOON JU-YEONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.49%
3ヶ月トータルリターン
1.99%
3年トータルリターン
16.13%
5年トータルリターン
18.77%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|12.02 千
|2.14 十億
|11.28
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|18.28 千
|1.77 十億
|9.34
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|1.14 千
|1.75 十億
|9.22
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|5.66 千
|961.67 百万
|5.06
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|828.00
|908.57 百万
|4.78
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|706.00
|778.72 百万
|4.10
|
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
|10.84 千
|600.17 百万
|3.16
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|11.41 千
|520.45 百万
|2.74
|
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
|10.98 千
|398.83 百万
|2.10
|
NVDA:US
エヌビディア
|1.44 千
|353.43 百万
|1.86
企業概要
Mirae Asset Tiger NASDAQ100 ETF is an exchange-traded fund established in South Korea. The Fund's objective is to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the performance of the stocks composing the Nasdaq-100 Index.
住所Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
Mirae Asset Bldg
Yeoido 45-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号82-2-3774-1600