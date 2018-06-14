TIGER NASDAQ100

133690:KS
Korea SE
35,290.00
KRW
260.00
0.74%
更新日時 15:48 JST 2018/06/14
始値
35,060.00
安値 - 高値 レンジ（日）
35,060.00 - 35,405.00
出来高
22,824
前日終値
35,030.00
52週レンジ
27,360.00 - 35,405.00
1年トータルリターン
20.63%
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始値
35,060.00
安値 - 高値 レンジ（日）
35,060.00 - 35,405.00
出来高
22,824
前日終値
35,030.00
52週レンジ
27,360.00 - 35,405.00
1年トータルリターン
19.99%
年初来リターン
12.66%
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
34,968.44
資産総額 (十億 KRW) ( 06/13/2018)
27.975
設定日
10/18/2010
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.18%
乖離率52週平均値
0.25%
ファンドマネージャ
YOON JU-YEONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.49%
3ヶ月トータルリターン
1.99%
3年トータルリターン
16.13%
5年トータルリターン
18.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
12.02 千 2.14 十億 11.28
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
18.28 千 1.77 十億 9.34
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
1.14 千 1.75 十億 9.22
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
5.66 千 961.67 百万 5.06
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
828.00 908.57 百万 4.78
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
706.00 778.72 百万 4.10
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
10.84 千 600.17 百万 3.16
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
11.41 千 520.45 百万 2.74
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
10.98 千 398.83 百万 2.10
NVDA:US
エヌビディア
1.44 千 353.43 百万 1.86
企業概要
Mirae Asset Tiger NASDAQ100 ETF is an exchange-traded fund established in South Korea. The Fund's objective is to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the performance of the stocks composing the Nasdaq-100 Index.
住所
Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
Mirae Asset Bldg
Yeoido 45-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-3774-1600
Webサイト
www.miraeasset.com/global-network/asia-pacific/korea.html