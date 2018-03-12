中国現代牧業控股[ﾁｬｲﾅ･ﾓﾀﾞﾝ･ﾃ
1117:HK
Hong Kong
1.38
HKD
0.01
0.72%
更新日時 17:08 JST 2018/03/12
始値
1.39
安値 - 高値 レンジ（日）
1.35 - 1.39
出来高
1,212,865
前日終値
1.39
52週レンジ
1.25 - 1.99
1年トータルリターン
-29.23%
始値
1.39
安値 - 高値 レンジ（日）
1.35 - 1.39
出来高
1,212,865
前日終値
1.39
52週レンジ
1.25 - 1.99
1年トータルリターン
-29.23%
年初来リターン
-8.61%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CNY) (TTM)
-0.15
時価総額 (十億 HKD)
8.461
発行済株式数 (十億)
6.131
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.25
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Staples
業種
Consumer Products
産業サブグループ
Packaged Food
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企業概要
中国現代牧業控股［ﾁｬｲﾅ･ﾓﾀﾞﾝ･ﾃﾞｲﾘｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ］（China Modern Dairy Holdings Ltd.）は酪農会社。農場経営や生乳生産に従事する。大規模工業型のフリーストール酪農に注力。
住所8 Yangzi Road
Shijiazhuang Eco & Tech Dev Zn
Maanshan
China
電話番号86-555-716-7700
Webサイトwww.moderndairyir.com