ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ小型株ｸﾞﾛｰｽETF

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Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
132.58
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出来高
0
前日終値
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
7.718
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERARD C O'REILLY
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.5542
直近配当利回り（税込）
1.41%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NKTR:US
ﾈｸﾀｰ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ
702.10 千 58.70 百万 0.78
FANG:US
ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ･ｴﾅｼﾞｰ
437.74 千 54.94 百万 0.73
XPO:US
XPOﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ
534.48 千 50.48 百万 0.67
BIVV:US
Bioverativ Inc
482.23 千 49.70 百万 0.66
IAC:US
IAC/ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｺｰﾌﾟ
339.72 千 49.25 百万 0.66
BLUE:US
ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞｲｵ
221.75 千 45.44 百万 0.61
ABMD:US
ｱﾋﾞｵﾒｯﾄﾞ
187.11 千 43.97 百万 0.59
AOS:US
A.O.ｽﾐｽ
649.38 千 43.37 百万 0.58
TRU:US
ﾄﾗﾝｽ･ﾕﾆｵﾝ
730.17 千 43.34 百万 0.58
ODFL:US
ｵｰﾙﾄﾞ･ﾄﾞﾐﾆｵﾝ･ﾌﾚｲﾄ･ﾗｲﾝ
293.73 千 43.02 百万 0.57
企業概要
バンガード小型株グロースETF（Vanguard Small-Cap Growth ETF）は、米国籍のETF（上 場投資信託）。CRSP USスモールキャップ・グロース・インデックスに連動する投資成果 を目指す。同指数は、米国小型成長株の投資リターンを測定。時価総額加重の算出法を採用し、保有銘柄は四半期ごとにリバランスされる。
住所
The Vanguard Group
Instl Investor Information Dept
P.O. Box 2900
Valley Forge, PA 19482-2900
USA
電話番号
1-866-499-8473
Webサイト
www.vanguard.com