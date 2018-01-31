ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ小型株ｸﾞﾛｰｽETF
0V1U:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
132.58
出来高
0
前日終値
132.58
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
7.718
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERARD C O'REILLY
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.5542
直近配当利回り（税込）
1.41%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NKTR:US
ﾈｸﾀｰ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ
|702.10 千
|58.70 百万
|0.78
|
FANG:US
ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ･ｴﾅｼﾞｰ
|437.74 千
|54.94 百万
|0.73
|
XPO:US
XPOﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ
|534.48 千
|50.48 百万
|0.67
|
BIVV:US
Bioverativ Inc
|482.23 千
|49.70 百万
|0.66
|
IAC:US
IAC/ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｺｰﾌﾟ
|339.72 千
|49.25 百万
|0.66
|
BLUE:US
ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞｲｵ
|221.75 千
|45.44 百万
|0.61
|
ABMD:US
ｱﾋﾞｵﾒｯﾄﾞ
|187.11 千
|43.97 百万
|0.59
|
AOS:US
A.O.ｽﾐｽ
|649.38 千
|43.37 百万
|0.58
|
TRU:US
ﾄﾗﾝｽ･ﾕﾆｵﾝ
|730.17 千
|43.34 百万
|0.58
|
ODFL:US
ｵｰﾙﾄﾞ･ﾄﾞﾐﾆｵﾝ･ﾌﾚｲﾄ･ﾗｲﾝ
|293.73 千
|43.02 百万
|0.57
企業概要
バンガード小型株グロースETF（Vanguard Small-Cap Growth ETF）は、米国籍のETF（上 場投資信託）。CRSP USスモールキャップ・グロース・インデックスに連動する投資成果 を目指す。同指数は、米国小型成長株の投資リターンを測定。時価総額加重の算出法を採用し、保有銘柄は四半期ごとにリバランスされる。
住所The Vanguard Group
Instl Investor Information Dept
P.O. Box 2900
Valley Forge, PA 19482-2900
USA
電話番号1-866-499-8473
Webサイトwww.vanguard.com