企業概要

バンガード・コンシューマー・ディスクレショナリーETF（Vanguard Consumer Discretionary ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。MSCI USインベスタブル・マーケット・コンシューマー・ディスクレショナリー・インデックスに連動する投資成果を目指す。同インデックスの各構成銘柄に同比率で全資産を投資する。