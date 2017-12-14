ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｺﾝｼｭｰﾏｰ･ﾃﾞｨｽｸﾚｼｮﾅﾘｰ

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Tradegate
EUR
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
2.779
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL A JOHNSON / AWAIS KHAN
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.5049
直近配当利回り（税込）
1.40%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
287.76 千 417.50 百万 15.54
HD:US
ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ
830.73 千 166.89 百万 6.21
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
3.31 百万 140.99 百万 5.25
DIS:US
ウォルト･ディズニー
1.09 百万 118.20 百万 4.40
MCD:US
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ
570.83 千 97.69 百万 3.64
NFLX:US
ﾈｯﾄﾌﾘｯｸｽ
304.26 千 82.24 百万 3.06
BKNG:US
ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
34.58 千 66.12 百万 2.46
NKE:US
ナイキ
924.77 千 63.09 百万 2.35
LOW:US
ﾛｳｽﾞ
589.92 千 61.78 百万 2.30
SBUX:US
スターバックス
1.02 百万 57.81 百万 2.15
企業概要
バンガード・コンシューマー・ディスクレショナリーETF（Vanguard Consumer Discretionary ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。MSCI USインベスタブル・マーケット・コンシューマー・ディスクレショナリー・インデックスに連動する投資成果を目指す。同インデックスの各構成銘柄に同比率で全資産を投資する。
住所
The Vanguard Group
Instl Investor Information Dept
P.O. Box 2900
Valley Forge, PA 19482-2900
USA
電話番号
1-866-499-8473
Webサイト
www.vanguard.com