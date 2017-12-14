ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｺﾝｼｭｰﾏｰ･ﾃﾞｨｽｸﾚｼｮﾅﾘｰ
0V14:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
122.55
出来高
0
前日終値
122.55
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
2.779
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL A JOHNSON / AWAIS KHAN
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.5049
直近配当利回り（税込）
1.40%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|287.76 千
|417.50 百万
|15.54
|
HD:US
ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ
|830.73 千
|166.89 百万
|6.21
|
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
|3.31 百万
|140.99 百万
|5.25
|
DIS:US
ウォルト･ディズニー
|1.09 百万
|118.20 百万
|4.40
|
MCD:US
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ
|570.83 千
|97.69 百万
|3.64
|
NFLX:US
ﾈｯﾄﾌﾘｯｸｽ
|304.26 千
|82.24 百万
|3.06
|
BKNG:US
ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|34.58 千
|66.12 百万
|2.46
|
NKE:US
ナイキ
|924.77 千
|63.09 百万
|2.35
|
LOW:US
ﾛｳｽﾞ
|589.92 千
|61.78 百万
|2.30
|
SBUX:US
スターバックス
|1.02 百万
|57.81 百万
|2.15
企業概要
バンガード・コンシューマー・ディスクレショナリーETF（Vanguard Consumer Discretionary ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。MSCI USインベスタブル・マーケット・コンシューマー・ディスクレショナリー・インデックスに連動する投資成果を目指す。同インデックスの各構成銘柄に同比率で全資産を投資する。
住所The Vanguard Group
Instl Investor Information Dept
P.O. Box 2900
Valley Forge, PA 19482-2900
USA
電話番号1-866-499-8473
Webサイトwww.vanguard.com