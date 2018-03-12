BlueStar Israel Technology E
0TZ0:GR
Berlin
27.28
EUR
0.04
0.15%
更新日時 20:35 JST 2018/03/12
始値
27.24
安値 - 高値 レンジ（日）
26.51 - 27.28
出来高
0
前日終値
27.24
52週レンジ
24.39 - 28.69
始値
27.24
安値 - 高値 レンジ（日）
26.51 - 27.28
出来高
0
前日終値
27.24
52週レンジ
24.39 - 28.69
年初来リターン
2.92%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
40.036
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TRAVIS E TRAMPE
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.17223579
直近配当利回り（税込）
2.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NICE:IT
ﾅｲｽ
|31.99 千
|3.11 百万
|7.81
|
DOX:US
アムドックス
|43.39 千
|3.00 百万
|7.52
|
CHKP:US
ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ･ｿﾌﾄｳｴｱ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|27.16 千
|2.88 百万
|7.23
|
MLNX:US
メラノックス･テクノロジーズ
|25.50 千
|1.85 百万
|4.65
|
WIX:US
ｳｨｯｸｽ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ
|21.78 千
|1.80 百万
|4.51
|
ESLT:IT
ｴﾙﾋﾞｯﾄ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
|13.07 千
|1.78 百万
|4.48
|
TSEM:IT
ﾀﾜｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ
|52.65 千
|1.51 百万
|3.78
|
ORBK:US
ｵｰﾎﾞﾃｯｸ
|25.33 千
|1.50 百万
|3.75
|
VRNT:US
ﾍﾞﾘﾝﾄ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
|35.75 千
|1.47 百万
|3.70
|
ORA:IT
ｵｰﾏｯﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|21.23 千
|1.16 百万
|2.91
企業概要
BlueStar Israel Technology ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks to track the performance of the BlueStar Israel Global Technology Index. The Index was created in 2013 by BlueStar Global Investors LLC and the International Securities Exchange and tracks the performance of exchange -listed Israeli technology operating companies.
住所ETF Managers Group
30 Maple Ave,
Suite 2
Summit, NJ 07091
USA
電話番号+1 844-383-6477
Webサイトwww.iteqetf.com