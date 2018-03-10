TFFｸﾞﾙｰﾌﾟ
0IH4:LN
London
46.80
EUR
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0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
46.80
52週レンジ
46.03 - 47.54
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52週レンジ
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株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (十億 EUR)
1.015
発行済株式数 (百万)
21.680
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Containers & Packaging
産業サブグループ
Containers & Packaging
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企業概要
TFFグループ（Tff Group）はワイン樽を製造。フランス、ハンガリー、スペイン、米国、オーストラリアに拠点を持つ。
住所Saint-Romain
Meursault, 21190
France
電話番号33-3-80-21-23-33
Webサイトwww.francoisfreres.com