中国現代牧業控股[ﾁｬｲﾅ･ﾓﾀﾞﾝ･ﾃ
07M:GR
Frankfurt
0.14
EUR
0.00
0.71%
更新日時 16:08 JST 2018/03/12
始値
0.14
安値 - 高値 レンジ（日）
0.14 - 0.14
出来高
0
前日終値
0.14
52週レンジ
0.12 - 0.23
1年トータルリターン
-37.22%
始値
0.14
安値 - 高値 レンジ（日）
0.14 - 0.14
出来高
0
前日終値
0.14
52週レンジ
0.12 - 0.23
1年トータルリターン
-37.22%
年初来リターン
-12.50%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CNY) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
858.397
発行済株式数 (十億)
6.131
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Staples
業種
Consumer Products
産業サブグループ
Packaged Food
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企業概要
中国現代牧業控股［ﾁｬｲﾅ･ﾓﾀﾞﾝ･ﾃﾞｲﾘｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ］（China Modern Dairy Holdings Ltd.）は酪農会社。農場経営や生乳生産に従事する。大規模工業型のフリーストール酪農に注力。
住所8 Yangzi Road
Shijiazhuang Eco & Tech Dev Zn
Maanshan
China
電話番号86-555-716-7700
Webサイトwww.moderndairyir.com