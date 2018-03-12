ｵｰｽﾄﾗﾘｱ好利回り3資産ﾊﾞﾗﾝｽ(年
03311183:JP
10,282.00
JPY
143.00
1.41%
更新日時 6:59 JST 2018/03/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,002.00 - 10,282.00
前日終値
10,139.00
52週レンジ
10,002.00 - 10,282.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
10,282
資産総額 (百万 JPY) ( 03/12/2018)
32.000
設定日
03/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
オーストラリア好利回り３資産バランス（年２回決算型）は日本籍の追加型投資信託です。ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド受益証券、ＡＭＰ オーストラリア高配当株式マザーファンド受益証券およびＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴマザー ファンド受益証券への投資を通じて、主としてオーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券等に投資を行います。なお、豪ドル預金等を活用することがあります。債券、株式および不動産投資信託証券への資産配分比率は原則として40：40：20を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号81-3-5221-6200
Webサイトwww.am.mufg.jp