企業概要

オーストラリア好利回り３資産バランス（年２回決算型）は日本籍の追加型投資信託です。ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド受益証券、ＡＭＰ オーストラリア高配当株式マザーファンド受益証券およびＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴマザー ファンド受益証券への投資を通じて、主としてオーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券等に投資を行います。なお、豪ドル預金等を活用することがあります。債券、株式および不動産投資信託証券への資産配分比率は原則として40：40：20を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。