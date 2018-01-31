ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾐｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ･ﾊﾞﾘｭｰETF

025I:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
91.03
52週レンジ
90.85 - 94.23
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
91.03
52週レンジ
90.85 - 94.23
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
8.737
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DON BUTLER
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.6741
直近配当利回り（税込）
2.50%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FCX:US
ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ･ﾏｸﾓﾗﾝ
5.59 百万 108.92 百万 1.25
WDC:US
ｳｴｽﾀﾝﾃﾞｼﾞﾀﾙ
1.20 百万 106.90 百万 1.22
MTB:US
M&Tﾊﾞﾝｸ
550.19 千 104.96 百万 1.20
KEY:US
ｷｰｺｰﾌﾟ
4.37 百万 93.47 百万 1.07
RCL:US
ﾛｲﾔﾙ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ･ｸﾙｰｽﾞ
695.63 千 92.90 百万 1.06
CFG:US
ｼﾁｽﾞﾝｽﾞ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
2.00 百万 91.72 百万 1.05
OKE:US
ONEOK
1.56 百万 91.67 百万 1.05
RF:US
ﾘｰｼﾞｮﾝｽﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
4.71 百万 90.60 百万 1.04
NEM:US
ニューモント･マイニング
2.17 百万 87.75 百万 1.00
DPS:US
ﾄﾞｸﾀｰﾍﾟｯﾊﾟｰ･ｽﾅｯﾌﾟﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
733.27 千 87.52 百万 1.00
企業概要
バンガード・ミッドキャップ・バリューETF（Vanguard Mid-Cap Value ETF）は、米国籍 のETF（上場投資信託）。CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動する投資成果を目指す。全資産を、指数を構成し、指数が同一比率の構成銘柄に投資する。
住所
The Vanguard Group
Instl Investor Information Dept
P.O. Box 2900
Valley Forge, PA 19482-2900
USA
電話番号
1-866-499-8473
Webサイト
www.vanguard.com