ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾐｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ･ﾊﾞﾘｭｰETF
025I:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
前日終値
91.03
52週レンジ
90.85 - 94.23
出来高
0
前日終値
91.03
52週レンジ
90.85 - 94.23
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
8.737
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DON BUTLER
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.6741
直近配当利回り（税込）
2.50%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FCX:US
ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ･ﾏｸﾓﾗﾝ
|5.59 百万
|108.92 百万
|1.25
|
WDC:US
ｳｴｽﾀﾝﾃﾞｼﾞﾀﾙ
|1.20 百万
|106.90 百万
|1.22
|
MTB:US
M&Tﾊﾞﾝｸ
|550.19 千
|104.96 百万
|1.20
|
KEY:US
ｷｰｺｰﾌﾟ
|4.37 百万
|93.47 百万
|1.07
|
RCL:US
ﾛｲﾔﾙ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ･ｸﾙｰｽﾞ
|695.63 千
|92.90 百万
|1.06
|
CFG:US
ｼﾁｽﾞﾝｽﾞ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|2.00 百万
|91.72 百万
|1.05
|
OKE:US
ONEOK
|1.56 百万
|91.67 百万
|1.05
|
RF:US
ﾘｰｼﾞｮﾝｽﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
|4.71 百万
|90.60 百万
|1.04
|
NEM:US
ニューモント･マイニング
|2.17 百万
|87.75 百万
|1.00
|
DPS:US
ﾄﾞｸﾀｰﾍﾟｯﾊﾟｰ･ｽﾅｯﾌﾟﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|733.27 千
|87.52 百万
|1.00
企業概要
バンガード・ミッドキャップ・バリューETF（Vanguard Mid-Cap Value ETF）は、米国籍 のETF（上場投資信託）。CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動する投資成果を目指す。全資産を、指数を構成し、指数が同一比率の構成銘柄に投資する。
住所The Vanguard Group
Instl Investor Information Dept
P.O. Box 2900
Valley Forge, PA 19482-2900
USA
電話番号1-866-499-8473
Webサイトwww.vanguard.com