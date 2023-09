「より高くより長く」が株式にリスク、ＪＰモルガンのコラノビッチ氏

株式市場は減速しつつある景気循環の現実から切り離されており、実質金利と資本コストが一段と景気抑制的な領域に動く中で、S&P500種株価指数の年初来16%という上昇は脅かされていると、JPモルガン・チェースのチーフ市場ストラテジスト、マルコ・コラノビッチ氏が18日指摘した。

中央銀行は金利を従来の想定よりも高く引き上げ、一段と長期間維持する可能性が膨らむ中で、株式のバリュエーションはますますリスクに直面していると、コラノビッチ氏は顧客向けリポートで論じた。

このためコラノビッチ氏は株式とクレジットでディフェンシブな姿勢を強化。一方、エネルギーを中心にコモディティーにはオーバーウエートを維持した。

「われわれの考えでは、原油価格の上昇と根強いインフレ、地政学、イールドカーブスティープ化のリスク、これら全てが将来のソフトランディング確率を引き下げている」と同氏は記した。

原題:JPMorgan’s Kolanovic Warns ‘Higher for Longer’ Is Risk to Stocks(抜粋)