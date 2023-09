ＥＣＢ、過剰流動性への対処方法を近く議論する計画－報道

欧州中央銀行(ECB)の政策担当者は、銀行に滞留する数兆ユーロ規模の過剰流動性にどのように対処するかについて、近く議論を始めたい意向だ。事情に詳しい関係者の情報だとして、ロイターが報じた。

報道によると、議論は10月26日にアテネで開催される次回のECB政策委員会会合か、静養地で秋に開催される会合で開始される可能性が高い。

銀行がECBに維持しなければならない準備金の額や債券買い入れプログラムの巻き戻し、短期金利の操作のための新たな枠組みが議論の焦点になるという。

政策委員の数人は銀行に義務づけている預金準備率を現在の1%から、3%か4%に近い数字まで引き上げることを支持。預金準備率に関する決定と、ECBの資産購入プログラムや金利枠組みの変更とを併せて打ち出したいと考える委員も一部にいるという。

債券購入プログラムに関する決定は年内に出ないかもしれず、変更があるとしても来年初めまたは春までに実施される可能性は極めて低いと、関係者は述べたという。

議論は来年にずれ込む見通しだとロイターは報じている。

ECB報道官はロイターに対し、コメントを控えた。

原題:ECB Plans to Discuss How to Tackle Excess Liquidity Soon: Rtrs(抜粋)