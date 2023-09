米ＮＡＨＢ住宅市場指数、５カ月ぶり低水準－ローン金利上昇響く

全米ホームビルダー協会(NAHB)とウェルズ・ファーゴが発表した9月の住宅市場指数は前月から低下し、5カ月ぶりの低水準となった。住宅ローン金利の上昇で多くの見込み客が市場から追いやられる状態が続いている。

キーポイント 米住宅市場指数は45に低下 ブルームバーグ調査のエコノミスト予想全てを下回った 予想中央値は49 前月は50 同指数は50を上回ると、事業環境を悪いとみるよりも良いとみる住宅建設業者が多いことを示す



9月の指数は前月から5ポイント低下。8月は同6ポイント低下していた。2カ月合わせた低下幅は約1年ぶりの大きさとなった。

NAHBのチーフエコノミスト、ロバート・ディエツ氏は発表文で「高水準の住宅ローン金利は、明らかに住宅建設業者の景況感と消費者の需要を損ねている。長期金利が低下するまで物件購入を先延ばし人が増えている」と分析した。

NAHBによれば、回答者の約3分の1は販売押し上げのために価格を引き下げたと説明した。これは2022年末以来の大きな割合だ。

9月はNAHBの全指数が低下した。現況指数は51(前月は57)、見通し指数は49(前月55)と、いずれも数カ月ぶりの低水準。購買見込み客足指数は30(前月35)で2月以来の低水準となった。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題: US Homebuilder Sentiment Drops to Five-Month Low on Higher Rates、US Homebuilder Sentiment Gauge Falls to 45 in Sept.(抜粋)