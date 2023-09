欧州中央銀行(ECB)のデギンドス副総裁は、ユーロ圏におけるコア品目の値上がりはピークを過ぎ、今後数カ月で鈍化する可能性が高いと述べた。

「基調的なインフレの最悪期は過ぎた。和らぐはずだ」と、同副総裁は18日、スペインの経済団体が主催したオンラインイベントで語った。

デギンドス氏のその他の発言は以下の通り。

エネルギー価格の高騰が新たな不透明要素を加えている

金融政策が浸透するには一定の時間がかかるため、金融環境の引き締めはまだ完全に経済に反映されていない

欧州連合(EU)加盟国は年末までに新たな財政規則に合意するだろう

