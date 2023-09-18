アリババ、トルコに約3000億円投資計画－エルドアン大統領と会談

アリババ、トルコに約3000億円投資計画－エルドアン大統領と会談Ercan Ersoy、Inci Ozbek
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トルコの健全な経済ファンダメンタルズを確信－エバンス社長
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投資スケジュールに関する具体的な情報は示さず
中国の電子商取引大手アリババグループは、トルコに20億ドル（約3000億円）を投資する計画を明らかにした。
トルコ部門トレンドヨルの発表文によると、アリババのマイケル・エバンス社長が15日、イスタンブールでエルドアン大統領と会談した後に同計画を公表。「トルコの健全な経済ファンダメンタルズを確信」しているとし、トレンドヨル経由で14億ドルをすでに投じてきたと説明した。
エバンス氏は投資スケジュールに関する具体的な情報を示さなかった。
トレンドヨルは2021年に企業価値を165億ドルと評価する取引で、ソフトバンクグループやジェネラル・アトランティック、カタール投資庁、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）アブダビ首長国の政府系ファンド（ＳＷＦ）のＡＤＱなどから資金を調達した。同社によると、アリババはトレンドヨル株の76.1％を保有している。
原題：Alibaba Unveils $2 Billion Turkey Investment in Erdogan Meeting（抜粋）