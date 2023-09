ラガルド総裁、ＥＣＢは利下げを議論していないとあらためて強調

欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は15日、金利引き下げを議論していないことをあらためて強調した。この前日にECBは、投資家やエコノミストがピークと見なす水準まで金利を引き上げた。

ラガルド総裁はユーログループ(ユーロ圏財務相会合)の会議後に記者団に対し、金利の水準と高止まりさせる期間が「重要な意味を持つだろう」と述べた。

「繰り返すが、われわれは利下げを決定も議論もしておらず、その言葉を口にすることすらしていない」と同総裁はスペインのサンティアゴ・デ・コンポステラで語った。

ECBは14日に10会合連続の利上げで中銀預金金利を4%とした。デギンドス副総裁とミュラー・エストニア中銀総裁は15日、インフレ率を2%に戻すには現在の水準で十分かもしれないとの考えを示し、これが最後の利上げとの見方を補強した。

ミュラー氏は15日のブログ投稿で「われわれの知る限り、今後数カ月の更なる利上げは想定されていないことを当局は明瞭にした」とコメントした。

ECB当局者、政策金利4%はインフレ抑制に十分な可能性

シムカス・リトアニア中銀総裁は、14日の利上げが最後になることを望むと語った。

同氏はバルチック・ニュース・サービス(BNS)が伝えたLRTラジオとのインタビューで、「今年と来年のインフレ見通しは上方修正され、残念だがインフレと闘い、打ち負かすことがまだ必要だ」と指摘。「0.25ポイントの利上げという薬の服用はこれが最後だと期待したい」と続けた。

ユーロ圏経済が軟化する中で、利上げの一時停止を求める声も上がった。14日の決定が激しい議論の末であったことを示すかのように、ビルロワドガロー・フランス中銀総裁は15日の講演で、この決定に関するコメントを控えるという異例の行動を取った。

一方、トレーダーらはすでに利下げを見込んでいる。

ECBの利下げはやって来る、ラガルド総裁が否定でも-市場織り込む

ラガルド総裁は、インフレ率の「2%という目標達成に必要な限り、十分に景気抑制的な水準に金利を設定する」と述べた。

