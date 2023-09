15日のシンガポール市場で鉄鉱石価格は5日続伸。中国当局が建設・不動産業界てこ入れに向け景気支援を強化したことが背景にある。

インフラ需要に対する楽観的見方を反映して、今週これまでに約8%上昇した。建設が上向く時期にあり、これは10月末まで続くことが多い。8月の 新築住宅価格が17都市で前月比プラスになったほか、中国人民銀行(中央銀行)が今年2回目となる預金準備率 引き下げに動いたことなどが新たな明るい兆し。

鉄鉱石は一時1トン=122.70ドルと、4月3日以来の高値を付けた。現地時間午前10時39分(日本時間同11時39分)時点で1.5%高の122.45ドル。中国・大連市場の鉄鉱石先物は1.4%高。

