中国の新築住宅価格、８月は下落ペース加速－不動産開発投資も減少

中国の住宅価格値下がりペースが8月に加速した。当局が先月末、不動産市場を下支えする取り組みを強化した理由が浮き彫りになった。

国家統計局が15日発表したデータによると、主要70都市の新築住宅価格(政府支援住宅除く)は8月に前月比0.29%下落。7月は0.23%下げていた。

8月の中古住宅価格は前月比0.48%下落と、2014年以来の大きな下げ。

統計局のデータによると、1-8月の不動産開発投資は前年同期比8.8%減少。

1-8月の住宅販売額は同1.5%減の6兆9900億元(約142兆円)、不動産販売額は同3.2%減の7兆8200億元。

原題: China Home Prices Drop at Faster Pace in August Before Stimulus、China Jan.-Aug. Property Development Investment Falls 8.8% Y/y(抜粋)