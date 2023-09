中国人民銀行(中央銀行)は15日、中期貸出制度(MLF)の1年物金利を2.5%に据え置くことを決めたと発表した。人民銀は先月、MLF1年物金利を予想に反し、2.65%から2.5%に 引き下げていた。

人民銀の発表によれば、1年物MLF資金の供給額は5910億元(約11兆9600億円)。満期到来分を除く差し引きで1910億元を供給した。

PBOC Net Injected One-Year Policy Loans In September Source: PBOC, Bloomberg

原題: PBOC Steps Up Support for Economy Via One-Year Cash Injection、PBOC Injects Net 191b Yuan Via MLF; Rate Kept Unchanged(抜粋)