米自動車大手ゼネラル・モーターズ( GM)は14日、最新の賃上げ案として20%を提示した。メアリー・バーラ最高経営責任者(CEO)が従業員への書簡で明らかにした。これまでの提案は18%だった。全米自動車労組(UAW)の要求は36%と、依然開きがある。

派遣労働者の賃金は時給20ドル(約2950円)に引き上げられるという。

GMはこの提案を「従業員に報い、将来に備え、会社の成功から全員が利益を得られるよう利益分配プログラムを継続する歴史的な提案」と呼んでいる。

原題:GM Bumps Pay Raise Offer to 20% in Latest Proposal to UAW(抜粋)