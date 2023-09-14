シェブロンの豪ＬＮＧプラント、従業員がストライキ拡大を開始

シェブロンの豪ＬＮＧプラント、従業員がストライキ拡大を開始Stephen Stapczynski
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「今後数日間、数週間にわたって」ストを強化する－労組側
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タンカーなど船舶の係留・荷積みや設備再稼働なども制限の可能性
オーストラリアのウエスタンオーストラリア州にある米シェブロンの主要液化天然ガス（ＬＮＧ）プラントで、労働者がストライキ拡大に動いた。
豪州の２つの主要労働組合を代表するオフショア・アライアンス（ＯＡ）は、従業員が14日、争議行為を拡大するプログラムを開始したとし、「今後数日間、数週間にわたって」ストを強化するとフェイスブックに投稿した。８日には部分的なストが始まっていた。
シェブロンによると、パース時間14日午前６時（日本時間同７時）から24時間の連続ストが開始されるかもしれないと通告を受けていた。
「ゴーゴン」「ウィートストーン」のＬＮＧプラントで働く組合員は、賃金などで労使双方が折り合わなければ、14日から最長２週間にわたって終日操業停止を開始する計画を事前に警告していた。
スト拡大では、タンカーなど船舶の係留・荷積みや設備再稼働を含めた活動も制限される可能性がある。
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原題：Australian LNG Workers Escalate Strikes at Chevron Plants (1)（抜粋）