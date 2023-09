中国、ＥＶ補助金調査巡り欧州連合を批判－自国企業守ると主張

欧州連合(EU)が中国の電気自動車(EV)に関する補助金の調査を始め、中国が反発している。中国商務省は「強い懸念と不満」を示す声明を発表した。

EUの行政執行機関、欧州委員会のフォンデアライエン委員長は13日、「巨額の国家補助金によって価格が人為的に低く抑えられており、われわれの市場をゆがめている」と欧州議会で述べ、調査の開始を発表。「EU域内に起因するこうしたゆがみをわれわれが受け入れることはない。域外によるゆがみも同様だ」と指摘した。

事情に詳しい関係者によれば、調査は最長9カ月を要する可能性があり、米国が中国のEVにすでに課している27.5%水準に近い関税率が適用され得るという。

中国商務省はウェブサイトに14日掲載した声明で、EUの動きは世界の自動車産業に深刻な混乱をもたらし、中国とEUの関係に悪影響を及ぼすと主張。

声明によれば、中国はEUに対しEV産業のために公平で差別のない予測可能な市場環境を生み出すため対話を行うよう求めるとともに、EUによる今後の行動を注視し、中国企業の権利と利益を断固として守るという。

China Clean-Car Sales to Europe Surging Number of new energy vehicles exported to Europe Source: China Passenger Car Association

中国全国乗用車市場情報連合会(乗連会)の崔東樹秘書長は、「中国の新エネルギー車(NEV)輸出が好調なのは、国家から多額の補助金を受けているからではなく、自国の産業チェーンが持つ競争力が高いからだ」と反論。「EUは中国EU産業の発展を客観的に見るべきであり、恣意(しい)的に一方的な経済・貿易手段を用いて」成長を妨げるべきではないとコメントした。

中国共産党系の新聞、環球時報は 論評で、欧州は明らかに「中国との競争を恐れているためゆっくりと電動化に向かう欧州の自動車メーカーを保護する傘として、貿易保護主義を求めようとしている。EUによって不公正な措置が取られた場合、中国には自国企業の法的利益を守る対抗措置として行使し得るさまざな手段がある」と論じた。

14日の香港株式市場では、中国の大手EVメーカーが売られた。著名投資家ウォーレン・バフェット氏の米投資・保険会社バークシャー・ハサウェイが出資していることで知られる比亜迪( BYD)は一時3.8%下げた。蔚来汽車( NIO)も安い。

