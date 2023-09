ソフトバンクグループ傘下の英半導体設計会社 アーム・ホールディングスは13日、新規株式公開(IPO)価格を米国預託株式(ADS)で1ADS当たり51ドルに設定したことを確認した。事前レンジの上限に設定し、48億7000万ドル(約7180億円)を調達する。

事前レンジは47-51ドルだった。アームはIPOで9550万ADSを売却する。

取引はナスダック・グローバル・セレクト・マーケットで14日に開始される予定。

IPO主幹事はバークレイズとゴールドマン・サックス・グループ、JPモルガン・チェース、みずほフィナンシャルグループ。

原題:ARM Confirms IPO Pricing 95.5M ADS at $51 Each, at Top End 、 SoftBank-Backed Arm Said to Price IPO at Top of Range (1)(抜粋)