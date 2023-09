ソフトバンク傘下アーム、ニュー・ストリートが「買い」でカバー開始

ニュー・ストリート・リサーチのアナリスト、ピエール・フェラギュ氏は、近く上場する英半導体設計会社アーム・ホールディングスについて、投資判断を「買い」でカバレッジを開始した。同社の財務モデルや新規株式公開(IPO)のタイミング、バリュエーションを評価した。

ニュー・ストリートは1年後のアームの時価総額予想を620億ドル(約9兆1500億円)で据え置いた。これはIPOのレンジに基づいた評価額500億-540億ドルを15%-24%上回る。目標株価は59ドルに設定した。

ソフトバンク傘下アーム、IPOレンジは魅力的-ニュー・ストリート

ソフトバンクグループ傘下のアームは、13日引け後にIPO価格を決定する見通し。

ソフトバンクG傘下アーム、IPO価格きょう決定-旺盛な需要反映か

原題:Arm Rated Buy at New Street Ahead of IPO Pricing Wednesday(抜粋)