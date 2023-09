13日のニューヨーク株式市場で米バイオテクノロジー会社の モデルナが急伸。一時9.2%上昇した。同社は2028年には年間売上高が100億-150億ドル(約1兆4800億ー2兆2100億円)押し上げられているとの見方を示した。がん領域と希少・潜在性疾患関連で発売した新製品が影響するという。

同社はこれまで、2027年末までに呼吸器系関連で80億ー150億ドルの売上高を予想すると発表していた。今回の売り上げ増見通しは、これに加わるもの。

新型コロナウイルスのワクチン売上高は、米国でのワクチン接種率により今年60億-80億ドルを予想するという。「メッセンジャーRNA(mRNA)」に基づくインフルエンザワクチンについては、最終段階の治験で主要目標を達成したと明らかにした。

