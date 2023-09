ＥＣＢのインフレ予測、24年に３％超と関係者－14日利上げ確率急上昇

欧州中央銀行(ECB)の新たな予測で、2024年のインフレ率が3%を上回ることが想定されていると、事情に詳しい関係者が明らかにした。

6月時点の予測では、24年インフレ率は3%と見込まれていた。デギンドスECB副総裁は8月31日、新たなインフレ予測は「6月とさほど変わっていない」と述べていた。

ECB報道官はコメントを控えた。

新予測についてはロイター通信が先に報じていた。

こうした報道を受けてトレーダーはECBが14日に0.25ポイント利上げをするとの見方を強めた。

短期金融市場は14日の利上げ確率70%を織り込んだ。月初には20%だった。

トロント・ドミニオン銀行のシニア欧州金利ストラテジスト、プージャ・クムラ氏は、来年のインフレ率3%超という話は明らかに短期の金利を上昇させたとし「市場は利上げなしというシナリオに安心していた」と指摘した。ECBが14日に利上げを見送るどうかは非常に微妙なところだが、最終的には据え置きを決めるとの見方を示した。

金融政策に敏感なドイツの2年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し3.17%と、8月半ば以来の高水準となった。

ING銀行の為替ストラテジスト、フランチェスコ・ペソレ氏は「リスクバランスは依然として今週の利上げに傾いている」と述べた。

ECBの政策決定会合は13日から2日間開催され、決定はフランクフルト時間14日午後2時15分に発表される。

原題:ECB’s New Forecasts to Show Inflation Above 3% in 2024、 Traders Lift Bets on ECB Rate Hikes on Worries Over 3% Inflation(抜粋)