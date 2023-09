ソフトバンクグループ傘下の英半導体設計会社アームは、新規株式公開(IPO)への投資家のコミットメントを12日に検討した結果、先に提示した1株47-51ドルという価格レンジの上限か、それを上回る価格の応募だけを受け入れる方針を決定した。事情に詳しい関係者からの情報を引用し、ロイター通信が 伝えた。

ロイターによれば、旺盛な投資家の需要を反映する形で、引き上げ方向となるはずの価格レンジ修正の公表を検討していたが、結局そうしないことを決めたという。

ソフトバンクGとアームにロイターがコメントを求めたが、返答は得られなかったという。

原題:Arm Will Only Accept Top End of IPO Price Range or Above: Rtrs(抜粋)