ＬＭＥ銅が下落、ドル上昇で－中国の不動産見通しを見極め

12日のロンドン金属取引所(LME)の銅相場は下落。前日は7月下旬以来の大幅上昇となっていた。他の工業用金属も値下がり。中国の不動産業界の見通しを見極める展開となった。

銅は一時0.6%安。ドルが上昇し、前日の下げを若干埋めたことも影響した。銅相場は前日、予想より良好な中国の与信指標や人民元の 力強い反発を受けて上昇していた。

ただ、12日には中国の不動産業界を巡る懸念が再浮上した。大手不動産開発会社の遠洋資本が、人民元建て債の償還を遅らすとの提案が社債保有者の投票で拒否されたと届け出た。投資家心理が依然として暗いことがあらためて示唆された。

LMEの銅相場は現地時間12日午後2時56分(日本時間同10時56分)時点で前日比0.5%安の1トン=8356.50ドルを付けた後、8391ドルで終了。他の全ての主要金属も値下がりした。

原題:Copper Falls as Dollar Gains with China Property Woes in Focus、LME 3-Month Copper Closes Lower; Nickel Drops (原題)