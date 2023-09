米金融当局のインフレ退治は「十分」、利上げは停止へ－モルガンＳ

米国経済の7-9月(第3四半期)の急成長は一度限りにすぎず、生産減速やインフレ鈍化に伴い米金融政策当局は利上げを停止すると、モルガン・スタンレーの債券調査責任者ビシュワナス・ティルパチュー氏が予測した。

ティルパチュー氏は投資家に対してデュレーションを重視するよう助言している。債券市場で言うところの償還期限の長い債券に投資することだ。

同氏は12日、ブルームバーグテレビジョンのインタビューで、インフレ率が確実に目標の2%へ向かうよう米金融当局は「十分な」措置を講じてきたと述べ、「当局者はインフレの軌道に満足するだろう。これがデュレーションに対しわれわれが前向きな理由のひとつだ」と続けた。

モルガン・スタンレーのチームは、現在約4.28%で推移している米10年債利回りは年末に3.65%まで低下すると予測している。

市場が描く成長再加速のシナリオについてティルパチュー氏は「このシナリオ通りにいくとは考えてない。市場は景気減速を認識するだろう」と述べ、第4四半期にかけて「消費にも諦めが見られるだろう」と指摘した。

原題:Morgan Stanley Says ‘Fed Has Done Enough,’ Lean Into Duration

(抜粋)