半導体の受託生産大手、台湾積体電路製造(TSMC)の取締役会は12日、英半導体設計会社アーム・ホールディングスに対する最大1億ドル(約147億円)の出資を承認した。 声明によると、出資はアームの新規株式公開(IPO)価格に基づく。

原題:TSMC Approves Up to $100m Investment in ARM Holdings(抜粋)