北米企業ＣＦＯ、先行き楽観強まる－求人改善やインフレ緩和、ＡＩで

世界的に経済成長の勢いが弱まる中にあっても、北米企業の最高財務責任者(CFO)は、2022年1-3月(第1四半期)以降で最も楽観的だ。

12日に公表されたデロイトの調査結果によれば、北米企業のCFOは収入と利益、国内採用の伸びの通期見通しを上方修正する一方、配当と設備投資、国内賃金については引き下げ、7-9月(第3四半期)は差し引きで自社の財務の先行きに楽観的見方が強まった。

CFO Optimism Jumps Top finance officers cite AI, softening wages in outlook Source: Deloitte CFO Signals survey

楽観論の背景には、求人状況の改善やインフレの緩和、生成AI(人工知能)を含む新たなテクノロジー導入などさまざまな要因が働いている。企業の40%余りが生成AIを試し、15%が戦略組み入れに動く。

楽観的見通しに力づけられる結果、リスクテークを拡大する良い時期と考えるCFOの割合は41%と4-6月(第2四半期)の33%から増え、2年平均を上回った。

米国とカナダ、メキシコのCFO116人を対象に7月31日-8月20日に調査を実施した。

原題:Top Finance Chiefs Are More Optimistic, Even as Economy Slows(抜粋)