中国有数の不動産開発業者である碧桂園は、人民元建てのオンショア債6本の返済期間を3年間延長する承認を債権者から得た。匿名の関係者2人からの情報を引用し、ロイター通信が伝えた。

ロイターによれば、11日に実施された投票の結果、8本のうち6本の返済期間延長が承認された。ブルームバーグ・ニュースが碧桂園のメディア担当に取材を試みたが、これまでのところコメントは得られていない。

原題: Country Garden Gets Approval to Extend Six Bonds, Reuters Says、Country Garden Gets Nod to Extend 6 Yuan Bonds by 3 Years: Rtrs(抜粋)